Какой праздник отмечают православные христиане 30 сентября 2023 года Константин СентябрьВ тридцатый день сентября православные христиане России чтят память святых, а обладательницы этих имен отмечают именины.
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