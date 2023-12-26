Подписан документ о праве скорой помогать без согласия людей

Глава государства Владимир Путин расширил возможности скорой помощи. Был подписан документ, который разрешает бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия человека в случае, если есть угроза для жизни, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.
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