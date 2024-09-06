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Объявление Путина о новой выплате в 1 млн вдохновило ряд семей России

Объявление Путина о новой выплате в 1 млн вдохновило ряд семей России

Объявление Путина о новой выплате в 1 млн вдохновило ряд семей России Ольга ВайленкоНа фоне демографического кризиса и стремления стимулировать рождаемость в дальневосточных регионах, президент России Владимир Путин объявил о значительном повышении мер поддержки для многодетных семей.

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Комментарии
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Андрей
Эта мера касается и семей из Сразии? Как сказал известный попугай - &quot;После такого дождя&quot; жди новой волны мигрантов и на Дальнем Востоке ... 😪
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