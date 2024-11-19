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Хорошёвка

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К памятнику лётчику Водопьянову в парке «Ходынское поле» возложили цветы

Во вторник, 19 ноября активисты «Движения первых», участники Волонтерского отряда «Содружество» школы №1449, ветераны и внучка Михаила Водопьянова — Мария Юрьевна провели церемонию возложения цветов к памятнику легендарного летчика.

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