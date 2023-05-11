Аргументы недели

98 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Нормальное сравнение,похожеЖитель Швейцарии ...
  • Андрей Бодибилдер
    Рот на хуй закрой уебище. Есть предъява, я тя в любом нахуй регионе встречу и обосную те по движениям. Стрелу нашей м...Россиянам, справи...
  • Людмила Свириденко
    Ну что вы! Украинцы как тараканы. Раз пустили, теперь не выведут.Житель Швейцарии ...

Без названия

Без названия

Украина получила порядка 600 видов вооружений для проведения контрнаступления. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал БелВПО, выступил Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь Командования армии Соединенных Штатов в Европе и Африке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх