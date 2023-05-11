Без названия

Украина получила порядка 600 видов вооружений для проведения контрнаступления. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал БелВПО, выступил Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь Командования армии Соединенных Штатов в Европе и Африке.
Украина получила порядка 600 видов вооружений для проведения контрнаступления. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал БелВПО, выступил Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь Командования армии Соединенных Штатов в Европе и Африке.
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