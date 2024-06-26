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Во Владимире потратят 134 миллиона рублей на стелу "Город трудовой доблести"

Во Владимире потратят 134 миллиона рублей на стелу "Город трудовой доблести"

Основная часть средств поступит из областного бюджета.Во Владимире в 2025 году установят стелу "Город трудовой доблести" за 134 миллиона рублей.

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