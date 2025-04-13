Дрэймонд Грин об увольнении Майкла Мэлоуна: «Люди не побеждают, потому что вы устаете слушать тот самый голос, который привел вас к победам»

«Когда я смотрю на то, как его (Майкла Мэлоуна) уволили, вижу сообщения, что люди устали от его голоса, устали от его жесткого стиля, от всего такого.
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