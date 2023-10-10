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Эксперт раскрыл значение наступательных операций на купянском направлении

Эксперт раскрыл значение наступательных операций на купянском направлении

Купянское направление очень важно стратегически для российских сил в зоне СВО, потому что успехи на нем могут обеспечить безопасность Белгородской области, которая граничит с Харьковской, и расширить оперативные возможности проведении дальнейших операций по освобождению Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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