Эксперт раскрыл значение наступательных операций на купянском направлении

Купянское направление очень важно стратегически для российских сил в зоне СВО, потому что успехи на нем могут обеспечить безопасность Белгородской области, которая граничит с Харьковской, и расширить оперативные возможности проведении дальнейших операций по освобождению Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.