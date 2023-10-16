В Октябрьском и Свердловском округах Иркутска в 2023 году обновили почти по 40 дворов

В Иркутске завершают работу по благоустройству дворов. В этом году в двух округах — Октябрьском и Свердловском — по муниципальной программе формирования комфортной и безопасной городской среды обновили почти по 40 дворов.
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