Загадочная незнакомка: под картиной Пикассо нашли портрет неизвестной девушки

Искусствоведы сейчас пытаются разгадать очередную тайну оставленную великим Пабло Пикассо. На картине «Портрет Матео Фернандеса де Сото» под верхним слоем краски с помощью ультрафиолета обнаружили образ неизвестной девушки.
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