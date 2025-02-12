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Загадочная незнакомка: под картиной Пикассо нашли портрет неизвестной девушки

Загадочная незнакомка: под картиной Пикассо нашли портрет неизвестной девушки

Искусствоведы сейчас пытаются разгадать очередную тайну оставленную великим Пабло Пикассо. На картине «Портрет Матео Фернандеса де Сото» под верхним слоем краски с помощью ультрафиолета обнаружили образ неизвестной девушки.

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