NYP: в Трампа на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс

М Мария Самое интересное, что всё это делается на глазах всего мира ПРЕДСКАЗУЕМО! Нет политолога, который бы не предсказывал, что Трампа будут мочить. По другому они остановить его просто не могут. Хотя пытались чего только ему не припаять, даже секс с сотней женщин. Ужас. Как ни крути, у нас такого идиотизма всё же нет, слава Богу.

Алексей Горшков Я следователем работал, хотя по образованию и историк, усвоил такое правило-поговорку "Кому выгодно?", подходящую не только для раскрытия преступлений, но и для объяснения всяких загадочных событий. Тут - ОДНОЗНАЧНО выгодно Трампу, хотя в США "Deep state" ("глубинное государство") и принадлежащие ему СМИ, находящиеся в подавляющем большинстве в Америке, и явно симпатизирует Байдену. Вспоминается наш сериал "Убойная сила", где бандит Боголепов, баллотирующийся в депутаты ТАКЖЕ В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГОВ ОРГАНИЗОВАЛ "ЛИПОВОЕ" ПОКУШЕНИЕ НА САМОГО СЕБЯ !!!