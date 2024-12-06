Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о месторасположении объектов Черноморского флота, а также переводил средства на нужды ВСУ.
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