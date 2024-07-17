Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал представить в ООН оценку кризиса на Украине. Он также раскритиковал риторику западных стран, которая, по его мнению, нарушает принципы международного права.
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