Великобритания ужесточает закон для отказа в убежище насильникам и преступникам

Великобритания намерена вводить отказ в убежище для лиц, осужденных за сексуальные преступления. Этот шаг, инициированный министром внутренних дел Иветт Купер, направлен на защиту женщин и детей от сексуальной эксплуатации.
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