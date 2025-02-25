Макрон: «Европа готова усилить роль в обороне и предоставить гарантии Украине»

В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в видеоконференции лидеров G7 (Франция, США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Италия) вместе с американским коллегой из Белого дома.
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