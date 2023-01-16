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Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения

Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения

В Белоруссии 16 января начались летно-тактические учения Союзного государства. На них отработают ведение воздушной разведки, авиаподдержку сухопутных войск, высадку тактического десанта и ряд других задач, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

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