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Родила в 18 от «реставратора» и прошла через нищету: как живет единственный сын Веры Сотниковой

Родила в 18 от «реставратора» и прошла через нищету: как живет единственный сын Веры Сотниковой

Первая любовь в 18 лет едва не сломала жизнь Вере Сотниковой. Избранник, выдававший себя за искусствоведа и реставратора из Пушкинского музея, на деле оказался рядовым дворником.

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