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Экс-вратарь ЦСКА Помазан об Акинфееве: «Игорь поехал бы в Европу, имея хорошее предложение. Зачем ехать, чтобы быть в середине таблицы? Ему хотелось бороться за 1-е место»

– Нужно ли российским футболистам пробовать себя в европейских лигах? – Все зависит от их желаний. Если будут предложения, то у игроков будет карьерный выбор.

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