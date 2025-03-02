В холодных объятиях: ученые рассказали, переживут ли морозы экзотические растения в Сочи

В холодных объятиях: ученые рассказали, переживут ли морозы экзотические растения в СочиНепривычные для субтропиков снегопады и холод терзали Сочи почти всю минувшую неделю, причиняя неудобства не только людям, но и южным растениям.
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