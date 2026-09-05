Фанаты «Фулхэма» освистали команду после 2:3 с «Пэлас». У лондонцев при Арбелоа 3 поражения в 3 матчах АПЛ

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Часть болельщиков « Фулхэма » освистала команду после третьего поражения в трех матчах АПЛ . Сегодня «Фулхэм» под руководством Альваро Арбелоа на своем поле проиграл « Кристал Пэлас » со счетом 2:3.