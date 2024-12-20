Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы

Хуснуллин оценил рост цен на стройматериалы в 64% с 2021 года. Он считает такое увеличение критичным и влияющим в том числе и на государственный бюджет, поскольку по госзаказу производятся строительные и ремонтные работы на триллионы рублей.
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