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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Хуснуллин назвал критичным рост цен на стройматериалы

Хуснуллин оценил рост цен на стройматериалы в 64% с 2021 года. Он считает такое увеличение критичным и влияющим в том числе и на государственный бюджет, поскольку по госзаказу производятся строительные и ремонтные работы на триллионы рублей.

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