Владислав Шапша поздравил калужан с Днем Победы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение, чтобы поздравить жителей региона с Днем ПобедыГубернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение, чтобы поздравить жителей региона с Днем Победы.
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