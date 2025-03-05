Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев: Макрон большой угрозы не представляет и скучать по нему не будут

Медведев: Макрон большой угрозы не представляет и скучать по нему не будут

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе для Европы» заявил, что сам французский лидер большой угрозы не представляет и скучать по нему после 14 мая 2027 года не будут.

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