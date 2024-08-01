Съезд с КАД на Витебский перекроют дважды: возможны пробки

Продолжаются работы на кольцевой трассе, огибающей Петербург. Водителей предупреждают о полном перекрытии съезда в Пушкинском районе: с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро Купчино.
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