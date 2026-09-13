Песков ответил Сикорскому, призвавшего к агрессивным учениям у Калининграда

Российская Федерация предпримет все необходимые меры по обеспечению безопасности Калининградской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября «Известиям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым