Политнавигатор Вторжение в Курскую область: Первые политические итоги Βтοpжeниe ΒϹУ нa тeppитοpию Κуpcκοй οблacти cтaлο нe пepвοй, нο, пοжaлуй, caмοй дepɜκοй и мacштaбнοй οпepaциeй пpοтивниκa.
"Если мы не будем отвечать на попытки нарушения наших рамок так, что от нарушителя только брызги полетят, то нас будут давить, пока давится"
Комментарии
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Александр Ляшенко
"Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области". а они куда шли, сколько они захватили где карты от Генштаба? странную позицию занял Генштаб, отдал информацию блогерам и военкорам,а свой ли штабисты, хлеб едят?😡
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3 час.
Алексей Медведев
Вся беда сложившегося положения заключается в откровенной трусости принимающих решение по ликвидации главарей фашистов. При том на всей территории ЕС и НАТО!!! И так уже погибло очень много наших парней и просто гражданских лиц. СВО давно уже превратилось в настоящую войну и кто этого не понимает _____ РОДИНУ!
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3 час.
Т
Тамара
Почему всё это происходит спустя три года войны??? Почему не уничтожен Буданов??? Для чего он нужен??? Он смело заявляет о покушении на Путина. Это для чего нам офишируют его смелость??? Они уничтожили, почти всех, кто их раздрожал на территории Донбаса, всех достойных, умных, смелых воинов. А мы их бережом для чего??? Суда??? Пора настала всё в этой спецоперации поменять кардинально. Играют с нами, как мышка с котом, а мы им"ребята, давайте жить дружно" Сколько можно??? Они даааавно нас знают, понимают и этим терпением нашим очень удачно пользуются.
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54 мин.
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