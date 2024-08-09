"Если мы не будем отвечать на попытки нарушения наших рамок так, что от нарушителя только брызги полетят, то нас будут давить, пока давится"

Вся беда сложившегося положения заключается в откровенной трусости принимающих решение по ликвидации главарей фашистов. При том на всей территории ЕС и НАТО!!! И так уже погибло очень много наших парней и просто гражданских лиц. СВО давно уже превратилось в настоящую войну и кто этого не понимает _____ РОДИНУ!

Т

Тамара

Почему всё это происходит спустя три года войны??? Почему не уничтожен Буданов??? Для чего он нужен??? Он смело заявляет о покушении на Путина. Это для чего нам офишируют его смелость??? Они уничтожили, почти всех, кто их раздрожал на территории Донбаса, всех достойных, умных, смелых воинов. А мы их бережом для чего??? Суда??? Пора настала всё в этой спецоперации поменять кардинально. Играют с нами, как мышка с котом, а мы им"ребята, давайте жить дружно" Сколько можно??? Они даааавно нас знают, понимают и этим терпением нашим очень удачно пользуются.