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Свежие комментарии

  • Тамара
    Почему всё это происходит спустя три года войны??? Почему не уничтожен Буданов??? Для чего он нужен??? Он смело заяв..."Если мы не будем...
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"Если мы не будем отвечать на попытки нарушения наших рамок так, что от нарушителя только брызги полетят, то нас будут давить, пока давится"

"Если мы не будем отвечать на попытки нарушения наших рамок так, что от нарушителя только брызги полетят, то нас будут давить, пока давится"

Политнавигатор Вторжение в Курскую область: Первые политические итоги Βтοpжeниe ΒϹУ нa тeppитοpию Κуpcκοй οблacти cтaлο нe пepвοй, нο, пοжaлуй, caмοй дepɜκοй и мacштaбнοй οпepaциeй пpοтивниκa.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области&quot;. а они куда шли, сколько они захватили где карты от Генштаба? странную позицию занял Генштаб, отдал информацию блогерам и военкорам,а свой ли штабисты, хлеб едят?😡
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3 час.
Алексей Медведев
Вся беда сложившегося положения заключается в откровенной трусости принимающих решение по ликвидации главарей фашистов. При том на всей территории ЕС и НАТО!!! И так уже погибло очень много наших парней и просто гражданских лиц. СВО давно уже превратилось в настоящую войну и кто этого не понимает _____ РОДИНУ!
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3 час.
Т
Тамара
Почему всё это происходит спустя три года войны??? Почему не уничтожен Буданов??? Для чего он нужен??? Он смело заявляет о покушении на Путина. Это для чего нам офишируют его смелость??? Они уничтожили, почти всех, кто их раздрожал на территории Донбаса, всех достойных, умных, смелых воинов. А мы их бережом для чего??? Суда??? Пора настала всё в этой спецоперации поменять кардинально. Играют с нами, как мышка с котом, а мы им&quot;ребята, давайте жить дружно&quot; Сколько можно??? Они даааавно нас знают, понимают и этим терпением нашим очень удачно пользуются.
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54 мин.

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