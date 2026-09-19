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Царьград

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WSJ: Си Цзиньпин пропустил ужин БРИКС из-за недомогания

WSJ: Си Цзиньпин пропустил ужин БРИКС из-за недомогания

В США возникли вопросы о здоровье Си Цзиньпина перед его визитом в Вашингтон. Лидер КНР пропустил ужин БРИКС в Нью-Дели, что вызвало слухи о его недомогании.

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