Собчак о рэпере и иногаенте Моргенштерне: "Всегда видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению"

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, он вынужден взять паузу в концертной деятельности, чтобы сосредоточиться на улучшении своего состояния.
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