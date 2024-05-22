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Закон, порядок, государство

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Ежегодный конкурс юных звонарей прошёл на российской военной базе в Киргизии

Ежегодный конкурс юных звонарей прошёл на российской военной базе в Киргизии

В ходе церемонии открытия с приветственным словом к присутствующим обратился помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими, настоятель воинского Александро-Невского храма иерей Александр Аношкин.

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