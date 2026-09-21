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Татар-информ

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Житель Нижнекамска потерял более 300 тыс., решив заработать на криптовалюте

Житель Нижнекамска потерял более 300 тыс., решив заработать на криптовалюте

Житель Нижнекамска потерял 371 тыс. рублей, поверив в заработок на торговле криптовалютой. Как рассказали в МВД по РТ, в 2025 году 46-летний мужчина подписался на канал в мессенджере о заработке на криптовалюте, после чего попробовал торговать и получил прибыль.

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