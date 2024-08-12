Наркобароны закатили шикарный банкет в одной из российских тюрем: ФСИН разбирается

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Мордовия намерено провести расследование по поводу информации о якобы организованном «банкетном» мероприятии в одной из местных исправительных колоний .
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