Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский боец рассказал о сдавшихся после закинутых в опорник мин боевиках ВСУ

Российский боец рассказал о сдавшихся после закинутых в опорник мин боевиках ВСУ

Штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский рассказал Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт были закинуты две противотанковые мины.

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