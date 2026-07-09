Свыше 37 тысяч компаний в сфере креативных индустрий открыли в Подмосковье

В прошлом году Мособлдума приняла закон о развитии креативных индустрий. По словам председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, эти направления — мощный драйвер экономического роста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии