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Свыше 37 тысяч компаний в сфере креативных индустрий открыли в Подмосковье

Свыше 37 тысяч компаний в сфере креативных индустрий открыли в Подмосковье

В прошлом году Мособлдума приняла закон о развитии креативных индустрий. По словам председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, эти направления — мощный драйвер экономического роста.

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