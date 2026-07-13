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Мода и Шоу-бизнес

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Екатерина Волкова трогательно почтила память Бориса Клюева в день его рождения: «Вас не хватает здесь»

Екатерина Волкова трогательно почтила память Бориса Клюева в день его рождения: «Вас не хватает здесь»

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова почтила память своего экранного свёкра Бориса Клюева, опубликовав в личном блоге архивную фотографию каста сериала и трогательное обращение в день рождения народного артиста России.

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Комментарии
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Инга
вечная память🙏🙏🙏🙏
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4 н.
виктор комягин
Умничка Катюша! Бесподобный был актер!!!!
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4 н.