Екатерина Волкова трогательно почтила память Бориса Клюева в день его рождения: «Вас не хватает здесь»

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова почтила память своего экранного свёкра Бориса Клюева, опубликовав в личном блоге архивную фотографию каста сериала и трогательное обращение в день рождения народного артиста России.
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