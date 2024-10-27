ВСУ в ловушке: последние новости спецоперации на 27 октября 2024 года, карта боевых действий на Украине, успехи на ключевых направлениях

Фото: © Sputnik / Станислав Красильников На сегодняшний день боевые действия на Украине продолжаются, с активными столкновениями на нескольких ключевых направлениях, в том числе на Курском, Купянском и Лиманском направлениях, а также в Покровском районе.
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