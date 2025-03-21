Суд отклонил жалобу Прилучного на уменьшение алиментов

www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Московский городской суд не удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по снижению алиментов на детей его бывшей супруги Агаты Муцениеце, следует из данных картотеки судов общей юрисдикции Москвы.
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