Кологривый попросил прощения у поклонников

Актер Никита Кологривый опубликовал видео в своем Telegram-канале, где он принес свои извинения перед своими поклонниками за то, что не смог уделить время всем, кто хотел сфотографироваться с ним и пообщаться.
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