Десантная группа Вооружённых сил Российской Федерации провела операцию, в ходе которой при помощи ПТУР ликвидации оказался подвергнут уничтожению один из окопов нацистов Киева на Донецком участке линии боевого соприкосновения.
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