На Украине пообещали ₽50 млн за бойца из РФ, удерживающего опорник ВСУ

На Украине пообещали 50 млн рублей за голову российского бойца Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели в одиночку удерживал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, об этом сам Алиев рассказал RT.