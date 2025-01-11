На Украине пообещали ₽50 млн за бойца из РФ, удерживающего опорник ВСУ

На Украине пообещали 50 млн рублей за голову российского бойца Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели в одиночку удерживал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, об этом сам Алиев рассказал RT.
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