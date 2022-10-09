ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Выявлена причина формирования хронических заболеваний почек у пожилых

  РНФ: причиной хронических заболеваний почек у пожилых стало уменьшение стволовых клеток Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени  РНФ: причиной хронических заболеваний почек у пожилых стало уменьшение стволовых клеток Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова выявила причину формирования хронических заболеваний почек у пожилых людей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх