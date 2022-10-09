Выявлена причина формирования хронических заболеваний почек у пожилых

РНФ: причиной хронических заболеваний почек у пожилых стало уменьшение стволовых клеток Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени РНФ: причиной хронических заболеваний почек у пожилых стало уменьшение стволовых клеток Отечественная команда специалистов из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова выявила причину формирования хронических заболеваний почек у пожилых людей.