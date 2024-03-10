В Уссурийске возбудили уголовное дело после оскорблений участника СВО

В ходе мониторинга соцсетей Следком Приморья обнаружил пост о том, что на парковке между местным жителей и участником СВО произошел конфликт, сопровождаемый угрозами в адрес последнего, сообщает PRIMPRESS.
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