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Украина атаковала российские военные аэродромы

Украинские силы 1 июня провели скоординированное нападение с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в Минобороны России.

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