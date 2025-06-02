Украина атаковала российские военные аэродромы

Украинские силы 1 июня провели скоординированное нападение с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в Минобороны России.
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