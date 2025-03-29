Есть ли вода под поверхностью Луны? Ученые планируют найти скрытые запасы льда с помощью нового инструмента

Луна… Серая, пыльная, безжизненная пустыня? Ну, не совсем. Уже давно ученые подозревают, а кое-где и находят подтверждения, что в вечно холодных, темных уголках лунных полюсов могут прятаться настоящие сокровища — запасы водяного льда.