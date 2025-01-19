ВС России решили пересобрать трофейные дроны и использовать их против ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» ВС России решили пересобрать трофейные FPV-дроны противника, подавленные системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничье Курской области, и используют их против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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