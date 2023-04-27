Звезда «Кухни» опроверг слухи о съемках продолжения сериала

Ранее актриса сериала опубликовала фото со съемочной площадки с намеками на воссоединение с коллегами по популярному проектуАктер и звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев в разговоре с изданием «Подъем» опроверг слухи о съемках продолжения проекта.