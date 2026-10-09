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МОСИНФОРМ

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Развивающие игровые элементы появились во дворах Москвы

Развивающие игровые элементы появились во дворах Москвы

На московских детских площадках устанавливают оборудование для спокойных игр и обучения. Рядом с горками, качелями и каруселями появляются счеты, мольберты, тактильные панели, шестеренки и магнитные лабиринты.

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