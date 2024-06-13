В ДТП на трассе под Саратовом погибли 2-летний мальчик и 43-летний мужчина

Смертельное ДТП произошло 13 июня. По сообщению Госавтоинспекции нашего региона, у поворота на село Золотое, что в Красноармейском районе губернии, столкнулись «Хендай» и большегруз «Вольво» в составе полуприцепа.
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