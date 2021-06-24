Судья по делу экс-главы омского УФССП Витрука претендует на повышение

Согласно повестке предстоящего заседания, на замещение ряда вакантных должностей претендуют следующие кандидаты: Судьи Омского областного суда — Оксана Волторнист; Судьи Омского областного суда — Артем Толстых; Зампредседателя Центрального районного суда — Сергей Бучаков, выступавший судьей на слушании дела экс-главы омского УФССП Владимира Витрука в Центральном райсуде; Судьи Арбитражного суда Омской области — Дмитрий Дябин; Судьи Ленинского районного суда — Варвара Буш; Судьи Ленинского районного суда — Анара Альжанова; Судьи Большеуковского районного суда Омской области — Дария Жаргакова; Мирового судьи судебного участка № 27 в Саргатском судебном районе Омской области — Ольга Власова; Мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе Омска — Анастасия Петроченко; Мирового судьи судебного участка № 47 в Кировском судебном районе Омска — Андрей Бабанов; Мирового судьи судебного участка № 49 в Кировском судебном районе Омска — Руслан Вагапов; Мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе Омска — Любовь Сафронова.