Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты

Андрей Белоусов отметил, что сегодня специалисты РХБ защиты, решая сложные и ответственные задачи в зоне СВО, демонстрируют высокий профессионализм, проявляют мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг.
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