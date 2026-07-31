День дружбы прошёл в Лозовской специальной школе-интернате Симферопольского района

Ваш браузер не поддерживает видео. Специалисты регионального главка МЧС и волонтёры «Поиск Крыма» подготовили для воспитанников десятки активностей, в том числе полосу с различными преградами: канаты, лабиринты, подъёмы и спуски.
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